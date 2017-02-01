01.02.2017 21:21:48

Kadınlar Euroleague

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague 11. hafta müsabakasında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maç, ev sahibi ekibin 86-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague 11. hafta müsabakasında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maç, ev sahibi ekibin 86-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.Sport Concert Complex'te oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley, Jantel Lavender, Sandrine Gruda ve Shekinna Stricklen beşiyle başladı. İlk çeyrek Rus ekibinin 21-19'luk üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci periyotta Jantel Lavender'in liderliğinde skor üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-44 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım, Fenerbahçe karşısında 35-13'lük üstünlük kurdu ve çeyreği 68-57 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, farkı eritse de maçı çevirmedi ve karşılaşmadan 86-79 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe bu sonuçla A Grubu'ndaki üçüncü mağlubiyetini alırken, Dynamo Kursk ise namağlup unvanını korudu.