25.01.2017 23:44:59
Kadınlar Euroleague
Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta maçında Macar temsilcisi CMB Cargo Uni Györ'ü, konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 66-53 galip ayrıldı.
Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta maçında Macar temsilcisi CMB Cargo Uni Györ'ü, konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 66-53 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo xx, Alakbar Hasanov xx, Sergii Tyslenko xx
Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 10, Verameyenka xx 6, Melis Gülcan xx 3, Lavender xxx 15, Stricklen xx 5, Quigley xxx 17, Birsel Vardarlı Demirmen xx 4, Melisa Korkmaz xx 2, Gruda xx 2, Tuğçe Canıtez xx 2, Esra Ural xx, Pelin Bilgiç xx
Başantrenör: George Dikeoulakos
Uni Györ: Likhtarovich xx 10, Torok x 2, Hruscakova xx 8, Marko x 5, Kovacs x 2, Lakioth xx 8, Goree x 8, Varga x 2, Kiesel x 2, Simon xx 6
Başantrenör: Peter Volgyi
1. Periyot: 11-11
Devre: 35-31 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 54-41 (Fenerbahçe lehine)
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