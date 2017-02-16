16.02.2017 19:28:58
Kadınlar Eurocup
Kadınlar Eurocup Çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup etti.
Kadınlar Eurocup Çeyrek final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında İtalyan ekibi Reyer Venezia'yı 66-45 mağlup etti.
Salon: Caferağa
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xxx 21, McBride xxx 21, Bahar xx 6, Eldebrink xx 2, Robinson xx, Carson xx 5, Hollingswort xx 9, Vajda x 2, Olcay x
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Reyer Venezia: Walker xx 10, Ruzickova xx 12, Carangelo xx 5, Micovic xx 3, Melchiori xx, Fontenette x 2, Favento xx 6, Dotto xx 4
Başantrenör: Andrea Liberaletto
1. Periyot: 18-4 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 32-19 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 51-35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
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