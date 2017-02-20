20.02.2017 14:15:44

Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

Odunpazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı halk merkezleri tarafından Hamamyolu'nda sergi açıldı.

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Odunpazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı halk merkezleri tarafından Hamamyolu'nda sergi açıldı.Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) kadınları, ürettikleri birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerini açılan stantlarda halkın beğenisine sundu. Boş zamanlarında el emeği üretmekle uğraşan kadınlar bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Kadınların sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Odunpazarı Belediyesi yetkilileri bu tür etkinliklerin yıl içerinde dönem dönem gerçekleştirileceğini söyledi.