03.03.2017 12:34:46

Kadınlar basketbolda kupa sahibini buluyor

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında yarın Bellona AGÜ veya Yakın Doğu Üniversitesi, kupada daha önce mutlu sona ulaşan BOTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra kupayı kazanan 4. ekip olacak- Bellona AGÜ Başantrenörü Avcı:- '10 senedir kadın basketboluna ciddi yatırımlar yapan Kayseri'ye bir kupa yakışır'- Yakın Doğu Üniversitesi Başanternörü Kalaycıoğlu:- 'Türkiye Kupası'nd

ALİ KORKMAZ - Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında yarın karşılaşacak Bellona AGÜ veya Yakın Doğu Üniversitesi, kupada daha önce mutlu sona ulaşan BOTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra kupayı kazanan 4. ekip olacak.

İzmir'deki Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 65-54, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi son saniyede bulduğu basketle 71-69 mağlup eden Bellona AGÜ, adını ilk kez finale yazdırdı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk maçta Galatasaray'ı 78-62'lik skorla geçerken, yarı finalde ise Beşiktaş'ı 75-66 yendi ve Bellona AGÜ gibi ilk defa finale yükseldi.

Bu sezon 25. kez sahibini bulacak kupada Bellona AGÜ veya Yakın Doğu Üniversitesi, daha önce kupaya uzanan BOTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra kupayı kazanacak 4. ekip olacak.

Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Ünviersitesi arasındaki final karşılaşması yarın saat 15.30'da oynanacak.





- Avcı: "Yarın kazanamazsak Fenerbahçe galibiyetinin önemi kalmayacak"





Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında takımı oluştururken yer aldıkları her kulvarda en üst sırada olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeyrek finalde karşılaştıkları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eksiklerini olduğunu, ikinci yarıdaki kötü basketbola rağmen adlarını yarı finale yazdırdıklarını belirten Avcı, "Fenerbahçe karşısında dün aldığımız galibiyet çok anlamlıydı. Fenerbahçe gibi bir takımı ligde yenebilirsiniz belki ama kupadan elemeyi daha önemli başarı olarak görüyoruz. Yarın kazanamazsak Fenerbahçe galibiyetinin önemi kalmayacak. Oyuncularımdan böyle bir performans bekliyordum." diye konuştu.

Avcı, finaldeki rakipleri Yakın Doğu Üniversitesi'nin çok ciddi yatırımlar yapmış bir ekip olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu dakikadan sonra bizim geriye dönüşümüz olmaz. Oyuncularıma çok güveniyorum ve her şeylerini sahaya yansıtacaklarını biliyorum. 10 senedir kadın basketboluna ciddi yatırımlar yapan Kayseri'ye bir kupa yakışır. Kadın liginde matematiksel olarak en fazla seyirciye sahip takımız. Seyircimiz, kulüp başkanımız, belediye başkanımız için kupayı kazanmak istiyoruz. Çok finaller oynadık, Türkiye Kupası'nı kazanarak hepsini taçlandırmak istiyoruz."





- Zafer Kalaycıoğlu'nun 10. finali





Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise çeyrek finalde Galatasaray'ı yarı finalde de Beşiktaş'ı yenerek finale çıktıklarını anımsattı.

Artık yarınki maça konsantre olduklarını vurgulayan Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Kazanan takım kupayı kaldıracak Hedefimiz kupayı almak. Oyuncularımız bu sene ne istesek yaptılar. Türkiye Kupası maçından sonra Avrupa Kupası maçlarımız var. Bizim için Avrupa hedefi de önemli. Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'da çeyrek finali geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda 9 final oynadım, dokuzunu da kazandım, 10'da 10 yapmak istiyorum."



