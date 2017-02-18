18.02.2017 17:35:54

Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Mersin BŞB. Gelişim'i 80-71 mağlup etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Mersin BŞB. Gelişim'i 80-71 mağlup etti.Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Elazığ İl Özel İdarespor'un Amerikalı pivotu Sheron Houston kaydettiği 44 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Mersin BŞB. Gelişim'de ise en skorer isim 14 sayı üreten Şeyma Kutun oldu.Başa baş geçen ilk periyot 23-23'lük eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta seyircisinin de desteğini arkasına alan Elazığ İl Özel İdarespor, devreye 50-33'lük üstünlükle girmeyi başardı.Müsabakanın ikinci yarısında da kontrolü elinden bırakmayan Elazığ ekibi, 3. periyodu 63-52 ve son periyodu 80-71 önde tamamlamayı başardı.4 maç sonra galibiyet yüzü gören Elazığ İl Özel İdarespor, Mersin BŞB. Gelişim ile puanını eşitledi ve play-off şansını sürdürdü.