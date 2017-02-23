23.02.2017 13:26:19

Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde ikinci yarı hafta sonu başlıyor

Bu sezon 8 ayrı grupta 102 takımın mücadele ettiği Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde ikinci yarı maçları bu hafta sonu başlayacak. Bu ligde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 2.Lig'e yükselebilmek için Play-Off maçlarına katılma hakkı elde edecek.

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Bu sezon 8 ayrı grupta 102 takımın mücadele ettiği Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde ikinci yarı maçları bu hafta sonu başlayacak. Bu ligde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 2.Lig'e yükselebilmek için Play-Off maçlarına katılma hakkı elde edecek.Türkiye Futbol Federasyonu'nun geliştirilmesi için büyük önem verdiği ve kadın liglerinin en alt kategorisi olan 3. Lig'de ilk yarı maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. İkinci yarı maçları ara vermeden devam edecek. Bu sezon 8 ayrı grupta 102 takımın mücadele ettiği liglerde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci lige yükselebilmek için Play-Off oynamaya hak kazanacak. Kayseri'yi bu sezon 3. Kadınlar Futbol Ligi'nde 6 takım temsil ediyor. Kayseri Gençlerbirliği 4. Grup'ta yer alırken 12 maçta 11 galibiyet alarak başarılı bir performans ortaya koydu. Yine 6. Grup'ta yer alan Kılıçaslan Yıldızspor, 31 puan ile 2. sırada bulunurken, Kayeri Atletikspor ise bu grupta topladığı 25 puan ile 4. basamakta bulunuyor. Anadolu Yıldızları, Güneşspor ve Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımları ise 6. Grup'ta bekleneni veremeyerek alt sıralara demir atmış durumdalar.