12.02.2017 19:09:12

Kadını gasp eden şahıs tutuklandı

Sakarya'da bir kadını gasp etmeye çalışan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya'da bir kadını gasp etmeye çalışan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre Arifiye ilçesi TEM otoyolu Arifiye gişelerinde yolcu otobüsünden inen 28 yaşındaki A.M. isimli kadın, 35 yaşındaki E.Ç.'nin saldırısına uğradı. Genç kadının yüzüğünü ve sırt çantasını gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan zanlı, "Basit Cinsel Saldırıya Teşebbüs" ve "Yağma" suçlamasıyla tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.