04.02.2017 11:43:52

Kadına sopalı şiddet!

Elindeki sopayla kadına defalarca vurdu.Amerika Birleşik Devletleri'nde bir binanın girişinde bekleyen 58 yaşındaki kadın korkunç bir saldırıya u

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Elindeki sopayla kadına defalarca vurdu.Amerika Birleşik Devletleri'nde bir binanın girişinde bekleyen 58 yaşındaki kadın korkunç bir saldırıya uğradı. Kadınla birlikte bina içinde bekleyen şahıs, arkasına sakladığı sopayı çıkararak kadına defalarca vurdu. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın aldığı darbelerle yere yığılırken, şahıs ise olay yerinden kaçtı.