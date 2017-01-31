31.01.2017 18:20:44

Kadın ve genç girişimcilere kayıtdışı istihdamla mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, 'Kadın ve Genç Girişimcilere Kayıtdışı ile Mücadele Odaklı Kurumsallaşma Eğitimi' verildi.

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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, "Kadın ve Genç Girişimcilere Kayıtdışı ile Mücadele Odaklı Kurumsallaşma Eğitimi" verildi.2 süren eğitim termal bir otelde gerçekleştirildi. Eğitimin "TR-33 Düzey II Bölgesinde Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi" kapsamında verildiği kaydedildi. Toplantıda dünya ekonomisi ve kurumsal yönetim, Türkiye ekonomisi ve kurumsal yönetim, kayıtdışı istihdam ve sorunlar, kurumsal yönetim ilke ve standartları, genç kuşak yöneticiler ve kurumsallaşma, aile şirketlerinde genç kuşak ile önceki kuşak ilişkileri, genç kuşağın önceki kuşak ile iletişimi için önerileri konularının anlatıldığı ifade edildi.Toplantıya kadın girişimciler, genç girişimciler ve kamu kurum ve kuruluş temsilcililerinin katıldığı öğrenildi.