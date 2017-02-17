17.02.2017 13:35:47

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Batman'da aracıyla otoparka girmek isteyen kadın sürücü, binanın kazan dairesinin merdivenlerinde kaldı. Ortalığı birbirine katan sürücünün imdadına çekici yetişti.

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Batman'da aracıyla otoparka girmek isteyen kadın sürücü, binanın kazan dairesinin merdivenlerinde kaldı. Ortalığı birbirine katan sürücünün imdadına çekici yetişti.Olay, merkez Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü Z.G., 06 AG 7229 plakalı otomobilini bankanın otoparkına park etmek istedi. Ancak otoparkın bitişiğindeki binanın kazan dairesi girişinin merdivenleri fark etmeyen Z.G., buradan aşağıya inmeye başladı. Durumu fark ederek, frene basan kadın sürücü, panikle çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar, aracı başka bir araca halat bağlayarak çekmeye çalıştı ancak halatın kopması yüzünden başarılı olamadı. Araç, daha sonra, çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.