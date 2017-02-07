07.02.2017 12:20:47

Kadın sürücü, icralık otomobille iş yerine daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kadın sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı. Otomobilin icralık olduğu ortaya çıkarken, sürücü ile yanındaki 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kadın sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı. Otomobilin icralık olduğu ortaya çıkarken, sürücü ile yanındaki 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı.İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mürvet D. idaresindeki 16 AC 341 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metal sanayi kavşağını geçtikten hemen sonra yolun sağına yönelen otomobil, 3 katlı iş yerine daldı. Otomobil, işyerinin camlarının bir kısmını tuzla buz etti. İş yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Polis, kazaya karışan otomobilin icralık olduğunu tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.