10.05.2017 16:20:00

Kadın polisin darp edilmesine kınama

Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan, geçtiğimiz günlerde kadın polisin saçını yaptırdığı kuaför tarafından darp edilmesini kınadı.

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Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan, geçtiğimiz günlerde kadın polisin saçını yaptırdığı kuaför tarafından darp edilmesini kınadı.Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis S.E.'nin Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde darp edilmesini kınadı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pordoğan, kadın polisinin darp edilmesinin herhangi bir gerekçesinin olmayacağını söyledi ve yaşanan çirkin olayı kabul etmediklerini dile getirdi. Pordoğan, "Mardin hoşgörü ve kültür şehridir. Kardeşlik ikliminin hakim olduğu Mardin'in bu şekilde bir olayla gündeme gelmesi bizleri üzmüştür. Mardin Berberler ve Kuaförler Odası olarak bu olayı kınıyorum. Ben hiçbir zaman bu tür olayları tasvip etmiyorum ve bu olayı yapan insanların da ne ceza alması gerekiyorsa verilmesini talep ediyoruz, destekliyoruz. Mağdur olan kim olursa olsun mağdurun yanındayız. Bunun Mardinli olması da önemli değildir, önemli olan insan olmasıdır. Son yaşanan olaydan dolayı mutsuzum. Keşke bu tür olaylar yaşanmasaydı. Mardinli berberler ve kuaförlere yakışmayacak bir hareket içinde bulundular. Hoşgörü şehrimize yakışmamış bir harekettir ve bu İnşallah bunun son olmasını temenni ediyoruz. Bu kişilerin bize getirmiş olduğu lekeyi kınıyorum. Kınamasından ziyade bir daha bu tür olayların yaşanmaması için ben ve yönetim kurulumuz olarak elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha kadın polis memurumuza yönelik gerçekleşen darp olayını Mardin Berberler ve Kuaförler Odası olarak kınıyoruz" dedi.Olay, 29 Nisan'da Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana gelmişti. Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis S.E., saçını kuaför Onur D.'nin yanında yaptırmış ve saçı yanmıştı. İddiaya göre kuaför Onur D., şikayetçi olduğu için kadın polis S.E.'yi darp etmişti. Olay ile ilgili kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D. gözaltına alınmıştı.