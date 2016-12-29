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Kadın öğretmenden, kız öğrencisine şiddet iddiası
29.12.2016 15:21:04

Kadın öğretmenden, kız öğrencisine şiddet iddiası

Antalya'da bir öğretmenin pis olmakla suçladığı kız öğrencisinin sınıfta pantolonunu çıkarıp, 'Çok pis bir çocuk bu, kirli çocuk bu' diyerek rencide ettiği, ardından öğrencisin kafasını ve kolunu tahtaya vurduğu ileri sürüldü.

Antalya'da bir öğretmenin pis olmakla suçladığı kız öğrencisinin sınıfta pantolonunu çıkarıp, "Çok pis bir çocuk bu, kirli çocuk bu" diyerek rencide ettiği, ardından öğrencisin kafasını ve kolunu tahtaya vurduğu ileri sürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulunda, öğrenci velileri 2'nci sınıf öğretmeni D.L.'nin öğrencilere şiddet uygulayarak hakaret ettiğini iddia etti. Öğrencilerle birer birer görüşen veliler, anlatılanları, resmi dilekçelerle önce okul yönetimine daha sonra ise Muratpaşa İlçe ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. Veliler, öğretmenin bir kız çocuğunun kazağını ve pantolonunu çıkarıp arkadaşları önünde hakaret ettiğini öne sürdü.

8 yaşındaki kızı E.'nin aynı okulda eğitim gördüğünü aktaran bir veli, "Öğretmenimiz D.L.'nin psikolojik olarak sorunlu olduğunu biliyoruz. Bunu müdür ve öğretmenler de biliyor. Şuanda sadece F.N'ye takmış durumda. Diğer öğrencilere hakaret şiddet, saçlardan, kulaktan tutma, karına tekme atma. Sürekli ağlıyor. Gittiğiniz zaman çok iyi davranıyor ama sınıfta öyle değil" dedi.

"Pantolonunu indirmiş"

Öğretmenin ilk olayının F.N.'nin kazağını çıkarmasıyla başladığını anlatan Veli, "Kazağı öğrencilere gösterip, 'Bakın boynundaki kirlere, çok pis bir çocuk bu. Kirli çocuk bu. Annesi pis, yıkamıyor çocuğunu' diye söylüyor. Biz bu olayı duyduk, F.N.'nin annesi de duyuyor. Öğretmene neden böyle bir şey yaptığını soruyor. O günden sonra öğretmen F.N.'yi takıntı durumuna getirdi. İkinci olayda da, F.N.'yi tahtayı çıkarıp, pantolonunu indiriyor. Sınıftaki çocuklara çevirip gösteriyor ve pisliğine kirine bakın diyor. Çocuklar da gülmeye başlıyor. Saçlarından tutup tahtaya vuruyor. Çocuğum bana söyler söylemez hemen okula gittim. Bütün çocuklarla görüştüm. F.N.'ye öğretmenin ne yaptığını sordum ve hepsi aynı şeyi söyledi. F.N.'nin çok ağlayıp titrediğini söylediler. Öğrencilerden konuyu teyit edip, durumu müdüre aktardım" ifadelerini kaydetti.

"Öğrencinin, babasının intihar ettiğini bile söylemiş"

Öğretmenin her gün öğrencilere hakaret edip aşağıladığını iddia eden veli, "Erkek öğrenciyi merdivenden ittiriyor. Sabrı ve tahammülü olan öğretmen değil. F.N.'nin babası intihar girişiminde bulunuyor ailesi bunu çocuktan saklıyor ama öğretmen öğrencisine senin baban çalışmada değil intihar etmiş diyor. F.N., konuşmuyor, ders yapmıyor. Ruh gibi sırada oturuyor. Bazen okula gelmiyor. Benim çocuğum diğer çocuklar bu yaşananları görünce etkileniyor. Korkuyorum, bu çocuklardan biri ya kör ya sakat kalacak. F.N. artık kimse ile konuşmuyor. F.N.'nin başına dışarıda bir şey gelebilir. Bunun sorumlusu da öğretmendir" diye konuştu.

"Aileler taşındı"

F.N.'nin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine öğretmenden şikayetçi olduklarını anlatan veli, "Ama daha sonra anlaşıyorlar. Konu kapanıyor. Bu olayların ardından pedagog aracılığıyla öğrencilerin hepsi ile teker teker görüşülmesini istiyoruz. Bu benim bildiklerim, çocuklar dinlendiğinde çok fazla şeyler çıkacaktır. Okuldan 5 aile taşınmak zorunda kaldı, çünkü sınıf değişikliği yapamadılar. Biz de mi taşınalım. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Topuklu ayakkabı ile şiddet"

Öğretmen hakkında güçlükle konuşan öğrenci E., "Korkutuyor. Küfür ediyor. Öğretmen o gün F.N.'ye sinirlendi, onu tahtaya çağırdı. F.N. okumayı bilmiyordu.Sonra tuttu pantolonu indirdi. Sonra tişörtünü çıkardı herkese gösterdi. Küfür edip, kolundan ve saçından tutup tahtaya vurdu. 'Bakın şu pisin yüzüne başına' dedi. Biz çok korktuk. F.N. ağladı, titredi. Daha önce de F.N.'ye küfür ediyordu, kitapla vuruyordu. Onu korkutuyordu. Bir keresinde başka bir öğrencinin karnına topuklu ayakkabısıyla tekme attı. Bugün yine öğretmen küfür etti, bağırdı, çağırdı. Bazı çocuklar kitap parası getirmedi diye onlara kızdı, bağırdı" dedi.
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