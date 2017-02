27.02.2017 09:39:03

Kadın Meclisi, Başkan Turgut'u ziyaret etti

Silifke Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İmdat Kömbe ve üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret ederek, kent meclisinin çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu.Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İmdat Kömbe, seçildikleri günden bugüne ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir heyecanla çalıştıklarını ifade ederek, Başkan Turgut'a ilçe kadınlarına ve kadın çalışmalarına olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak özveriyle çalıştıklarını söyleyen Kömbe, "Kadınlarımızın, toplumsal yaşamımızda üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak, kentlilik bilinci oluşturmak yanında kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek ve istihdam piyasasında aktif bir şekilde yer almalarını istiyoruz. Gönüllü ve çalışan bir Kadın Meclisi olarak bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Sokaklarda, evlerimizde, mahallelerde ve kırsal yerleşim bölgelerinde kadının önemini ve değerini her fırsatta dile getiriyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sizlerle her fırsatta fikir alış verişinde bulunuyoruz. Buda yerel yönetimle kentsel çalışmalarımızı bütünleştiriyor" dedi.Kadın Meclisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve Silifke Kent Konseyinin ilçedeki önemini anlatan Başkan Mustafa Turgut,"Hepimizin amacı önce kentimiz için, daha sonra ülkemiz ve en sonunda evrensel anlamda tüm insanlar için iyi işler yapmaktır. Ben Silifke Kent Konseyi'nin ve özellikle kadın meclisinin büyük işlere imza atacağına inanıyorum. Belediyemizle kent konseyi el ele çalışmalar yürütüyor. Bir yerde mutlak başarı olması için oraya kadın eli değmesi şart. Bizim ilçemize de kadın eli değecek ve güzelleşecek. Her zaman Kadın Meclisimizin yanındayız. Taleplerini, fikirlerini ve projelerini önemsiyoruz" dedi.