06.02.2017 08:36:02

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Bölümü ekibine katılan Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 2008 yılından beri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 1975 Kahramanmaraş doğumlu. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2003-2008 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Tüp Merkezi'nde Tüp Bebek Sertifika eğitimini tamamlayan ve birçok bilimsel çalışması olan Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Bölümü kadrosuna tam zamanlı olarak katılmasıyla ilgili, "Acıbadem'de infertilite (kısırlık) hastalarına Kayseri'de hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.