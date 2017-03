02.03.2017 12:16:33

Kadın girişimcilere Çankaya Belediyesinden destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadınlara bir destek de Çankaya Belediyesinden geldi. Ruhsat başvurusu yapan kadın işletmecilere dosya, basılı evrak ve iş yeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirim yapılıyor.Çankaya Belediyesi, "Yerel Eşitlik Eylem Planı" çerçevesinde kadın girişimcilere destek oluyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün hazırladığı çalışma ve Belediye Meclisinin aldığı kararla KOSGEB'den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadın girişimcilere destek olmak amacıyla dosya, basılı evrak ve iş yeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirim yapılıyor. Destek projesi, KOSGEB'den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadın girişimcileri teşvik edip, destek olmak; kadınların aktif olmadığı iş kollarında varlığını ön plana çıkarmak amacıyla hazırlandı. Çalışma kadınlar tarafından açılacak iş yerleri için yapılan ruhsat başvurularında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'inci maddesi uyarınca Çankaya Belediyesi tarafından tespit edilen dosya, basılı evrak ve iş yeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirimi kapsıyor.Taşdelen: "Kadın üretendir, her alanda destekliyoruz"Kadınların çalışma hayatında yer alabilmesi için belediye olarak mümkün olduğunca destek vermeyi amaçladıklarını ve bu doğrultuda kreş, etüt merkezi sayısını artırma, meslek edindirme kursları düzenleme gibi hizmetleri bulunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnanıyoruz ve biliyoruz ki kadın hayatı değiştirir ve dönüştürür. Egemen dünya sistemi, kadını her alanda baskı altına almaya ve onun kendisini gerçekleştirmesi önüne engeller çıkarmaya kurulu. Biz bunu değiştirmek ve kadının ekonomik yaşamda da etkin bir şekilde yer alması için çaba gösteriyoruz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken insanı merkeze alıyor, kadınlarımızı ve çocuklarımızı öncelikliyoruz. Kadın, üretendir. O nedenle her alanda destekliyoruz" diye konuştu.