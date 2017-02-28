28.02.2017 16:13:55

Kadın dayak yedi, vatandaş izledi

Adana'nın işlek bir caddesinin kaldırımında bir erkekten dayak yiyen ve boğulmaya çalışılan kadına kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti.

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Adana'nın işlek bir caddesinin kaldırımında bir erkekten dayak yiyen ve boğulmaya çalışılan kadına kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti.Olay, kentin işlek caddelerinden Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belli olmayan bir kadın ve bir erkek, bilinmeyen bir nedenle kaldırım ortasında kavga etmeye başladı.Erkeğin kadını kafakola alarak uzun süre boğmaya çalıştığı görüldü. Kadının da zaman zaman karşılık vermeye çalıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Esnafın ve yoldan geçen vatandaşların kavgayı ayırmayıp film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son bulurken, ikili gözaltına alındı.Görüntülerin sosyal medyada hızla paylaşılmasıyla, çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi.