02.02.2017 10:58:51

Kadın basketbolcular hazırlık maçında

Ekiz Yumurta Foça Basketbol U12 takımıyla Çiğli Belediyesi Basketbol U12 takımı, hazırlık maçı amacıyla karşı karşıya geldi.

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Ekiz Yumurta Foça Basketbol U12 takımıyla Çiğli Belediyesi Basketbol U12 takımı, hazırlık maçı amacıyla karşı karşıya geldi.Maçtan sonra Ekiz Yumurta Foça Basketbol U12 Koordinatörü ve Antrenörü Kerem Hoca, "Bugün Çiğli Belediyesi U12 Kadın Basketbol takımıyla yaptığımız hazırlık maçını 4 sayı farkla kaybettik. Son topu kullanamayıp beraberlik şansını devam ettiremedik. Yine çok kötü savunma yaptık. Fakat adı üstünde hazırlık maçı. Herkes eksiklerini gördü. Bizim için çok faydalı bir maç oldu. Çiğli Belediyesi Basketbol U12 takımına, yöneticilerine, antrenörü Özgür Atila'ya ve oyuncularına çok teşekkür ederim. Son derece centilmen ve altyapı ruhuna uygun bir maç oynadık. Başarılarının devamını dilerim" dedi.Çekişmeli geçen maçtan sonra takımlar hatıra fotoğrafı çekti.