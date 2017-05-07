SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı
07.05.2017 20:53:51

Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek olan Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek olan Kadıköy Su Sporları Şenliği başladı.

Kadıköy'de 100 yıl önce yapılan deniz sporları ve deniz etkinlerine dikkat çekmek amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Su Sporları Şenliği coşkuyla başladı. Bir ay boyunca sürecek olan şenliğin açılışı için ilçede bulunan spor kulüplerinden sporcular Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Açılış töreni, Bağdat Caddesi'nden yapılan yürüyüş ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan sergiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kültür merkezinde sergilenen ve 350 fotoğraftan oluşan deniz sergisinin açılışını ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gerçekleştirdi. Başkan Nuhoğlu'na koleksiyoner Seyhun Binzet de eşlik etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, açılışa katılan öğrenciler ve koleksiyoner Binzet ile sergiyi gezdi. Etkinlikte yer alan sporların tamamının 100 yıl önce yapıldığını söyleyen Başkan Nuhoğlu, sporla ilgilenen insanlar olduğu sürece gelecekte daha renkli görüntülerin hayata geçeceğini söyledi.

"Spor ve kültür insanın iyi olmasını sağlayan en önemli faaliyetler"

Spor ve kültürün insanın iyi olmasını sağlayan en önemli faaliyetler olduğunu belirten Başkan Nuhoğlu, "Bu anlamda deniz sporlarının Kadıköy için çok büyük önemi var. Çocuklarımız olduğu sürece bu spor Kadıköy'de devam edecek. Bu güzel renkli deniz yaşamı bizle beraber hayatımızı güçlendirecek" dedi.

Etkinlikte bir ay boyunca yapılacak olanları anlatan Başkan Nuhoğlu, "Simülatör var denizle ilgili, etkinlikler olacak. Atölye çalışmaları olacak. Herkesin bu sergiyi gezmesini isterim. Yaşadığımız ilçe İstanbul ile beraber binlerce yıllık kültürün birikimi. Biz geçmişle olan bağlantımızı devam ettiremezsek köklerimizle ayrılırsak sağlıklı bir gelecek oluşturamayız. Geçmişimizi iyi bilmeli, iyi tanımalıyız" diye konuştu.

"Kadıköy'ün 100 sene öncesini yaşatmayı amaçladık"

Serginin oluşmasında büyük katkıları dokunan ve sergiye 350'ye yakın fotoğraf veren koleksiyoner Seyhun Binzet, "Kadıköy'ün 100 sene öncesini yaşatmak, Kadıköy neydi, hangi plajlar vardı, insanlar nasıl vakit geçirirlerdi, deniz Kadıköy ile ne kadar iç içeydi bunları göstermeyi amaçladık. Başarılı olduysak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Deniz sergisi büyük bir geçmişi gün yüzüne çıkarıyor

Koleksiyoner Seyhun Binzet'in arşivinden seçilen özel fotoğrafların da yer aldığı deniz sergisi bir ay boyunca devam edecek. Vatandaşların ziyaretine açılan sergide Kadıköy'ün 1800'lü yıllarından 1960'lı yıllarına kadarki bir dönemi yansıtıyor. Yüzme, kürek, yelken ve su yaşamı başlıklarında hazırlanan sergi büyük bir geçmişi gün yüzüne çıkartıyor.

Ayrıca, Mayıs ayı boyunca düzenlenecek Su Sporları Şenliğikapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir yelken simülatörü kurulacak. Şenlikte gemici bağı atölyesi, Kuvvet istasyonu, denge istasyonu gibi atölyeler ve "Su Sporlarının Olimpik Hikayeleri", "Sualtı Fotoğrafçılığı" gibi söyleşiler meraklılarıyla buluşacak.
    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları