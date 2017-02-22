22.02.2017 21:50:29

Kadiköy'den 'yönetim istifa' sloganları yükseldi

Ligde oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, Krasnodar mücadelesinde de 'yönetim istifa' diye bağırdı

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Ligde oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, Krasnodar mücadelesinde de 'yönetim istifa' diye bağırdı.Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda takımlarına uzun süre destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, buna karşın sahada beklediği futbolu göremeyince protestoya başladı. Kasımpaşa ile oynanan lig maçının sonunda 'yönetim istifa' diye bağıran Fenerbahçeli taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında da dakikalar 79'u gösterdiğinde protestoya başladı. Sarı-lacivertliler yönetimi hedef alarak Kasımpaşa maçının ardından bu maçta da 'yönetim istifa' diye bağırdı.(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)