SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kadıköy'deki silahlı çatışma sonrası yaşananlar kamerada
10.02.2017 19:22:28

Kadıköy'deki silahlı çatışma sonrası yaşananlar kamerada

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokak'ta iki grup arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı çatışma çıkmıştı. Silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir kadın bacağından vurulurken, çatışmaya karışan 2 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, şahısların çatışma sonrası kaçma anı kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah sesleri üzerine bir esnafın dükkanından çıktığı görülüyor. Bu sırada şahısların hızla koşarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Şahıslar kaçarken çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla durumu anlamaya çalışıyor.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamadı.
10.02.2017 20:56:33
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı.
10.02.2017 20:35:59
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, 'Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır.' dedi.
10.02.2017 20:17:46
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.02.2017 19:50:28
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.
10.02.2017 19:20:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 87.473,33 puandan tamamladı.
10.02.2017 18:41:57
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdi.
10.02.2017 18:31:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları