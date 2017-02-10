10.02.2017 19:22:28

Kadıköy'deki silahlı çatışma sonrası yaşananlar kamerada

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokak'ta iki grup arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı çatışma çıkmıştı. Silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir kadın bacağından vurulurken, çatışmaya karışan 2 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, şahısların çatışma sonrası kaçma anı kameralara yansıdı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah sesleri üzerine bir esnafın dükkanından çıktığı görülüyor. Bu sırada şahısların hızla koşarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Şahıslar kaçarken çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla durumu anlamaya çalışıyor.