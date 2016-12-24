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24.12.2016 23:32:59
Kadıköy'de su kesintisi
Kadıköy'de su kesintisi
Kadıköy'de su kesintisi
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24.12.2016 23:21:02
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24.12.2016 22:39:40
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Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, yakın arkadaşı Choi'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle parlamento tarafından görevinden azledilmesi, yol açtığı siyasi belirsizlik nedeniyle bölgede endişelere yol açtı.
24.12.2016 22:02:36
TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerine geçildi.
24.12.2016 21:00:12
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Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından alıkonulan 49 Mısırlının serbest bırakıldığını duyurdu.
24.12.2016 19:45:55
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