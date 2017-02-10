10.02.2017 20:34:18

Kadıköy'de silahlı çatışmaya karışan şahsılar böyle kaçtı

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişi yaralandığı çatışma sonrası yaşanan koşuşturmaca güvenlik kameralarına yansıdı

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Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişi yaralandığı çatışma sonrası yaşanan koşuşturmaca güvenlik kameralarına yansıdı.Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokakta iki grup arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı çatışma çıkmıştı. Silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir kadın bacağından vurulurken çatışmaya karışan iki kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken şahısların çatışma sonrası kaçışma anı kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah sesleri üzerine bir esnafın dükkanından çıktığı görülüyor. Bu sırada şahısların hızla koşarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Şahıslar kaçışırken çevredeki vatandaşlarında şaşkın bakışlarla durumu anlamaya çalıştıkları gözleniyor.