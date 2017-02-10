10.02.2017 17:34:58

Kadıköy'de silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı çatışma çıktı. Cadde ortasında birbirine giren iki grup silahlarını peş peşe ateşledi. Uzun süren çatışmanın ardından iki grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bu sırada silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken çatışma sırasında yoldan geçmekte olan bir kadının ayağından yaralandığı öğrenildi. Kalabalık gruptan ise çatışmaya karışan iki kişi yaralandı. Yaralanan şahıslardan bir tanesinin silahını atarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.Yoldan geçtiği esnada yaralanan kadın ve çatışmaya karışarak yaralanan diğer şahsın ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslara taşınarak çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise her yerde çatışmaya karışan şahısları ve yaralı halde olay yerinden uzaklaşan şahsı arıyor.Olayı gören bir vatandaş, "Burada bir vatandaş oradan oraya ateş etti. Bizde kahvedeydik. Yere yattık. Silah sesi duyduk tam yanımdan kaçan bir adam gördüm. Birisi diğerini kovalıyordu. Arkasından kovalayan ateş etti. Diğeri bacağından vuruldu. Yere yığıldı. Sonra baktı ki hareket etmiyor. Tak diye kafasından vurdu. Sonra ambulans aldı götürdü" dedi.