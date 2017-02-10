SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kadıköy'de silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
10.02.2017 17:34:58

Kadıköy'de silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı çatışma çıktı. Cadde ortasında birbirine giren iki grup silahlarını peş peşe ateşledi. Uzun süren çatışmanın ardından iki grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bu sırada silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken çatışma sırasında yoldan geçmekte olan bir kadının ayağından yaralandığı öğrenildi. Kalabalık gruptan ise çatışmaya karışan iki kişi yaralandı. Yaralanan şahıslardan bir tanesinin silahını atarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Yoldan geçtiği esnada yaralanan kadın ve çatışmaya karışarak yaralanan diğer şahsın ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslara taşınarak çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise her yerde çatışmaya karışan şahısları ve yaralı halde olay yerinden uzaklaşan şahsı arıyor.

Olayı gören bir vatandaş, "Burada bir vatandaş oradan oraya ateş etti. Bizde kahvedeydik. Yere yattık. Silah sesi duyduk tam yanımdan kaçan bir adam gördüm. Birisi diğerini kovalıyordu. Arkasından kovalayan ateş etti. Diğeri bacağından vuruldu. Yere yığıldı. Sonra baktı ki hareket etmiyor. Tak diye kafasından vurdu. Sonra ambulans aldı götürdü" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Esendere eski Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı
Esendere eski Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Esendere eski Belediyesi Başkanı Akif Kaya, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
10.02.2017 17:39:47
Medipol Başakşehir'de iki imza
Medipol Başakşehir'de iki imza
Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı.
10.02.2017 17:37:53
WADA'dan İspanya futboluna doping uyarısı
WADA'dan İspanya futboluna doping uyarısı
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, İspanya futbolunda uygulanan doping testlerinin yetersiz olduğunu açıkladı.
10.02.2017 17:14:47
BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın derinlemesine değil enlemesine yayılarak ve özellikle PYD/YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi lazım.' dedi.
10.02.2017 17:12:15
İstanbul Valiliği'nden ’av tüfeği’ kararı
İstanbul Valiliği'nden ’av tüfeği’ kararı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.
10.02.2017 16:58:26
Türkiye'nin 'en stresli mesleği' seçildi
Türkiye'nin 'en stresli mesleği' seçildi
Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri, 'Stresli Meslekler Araştırması' yaptı.
10.02.2017 16:50:10
Bozdağ'dan İstinaf Mahkemesi açıklaması
Bozdağ'dan İstinaf Mahkemesi açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ, istinafın sağlıklı işlemesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacağız.' dedi.
10.02.2017 16:49:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları