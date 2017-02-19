19.02.2017 16:47:06

Kadıköy'de protesto

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar takımı, oynadıkları kötü futbol nedeniyle protesto etti. Özellikle Josef de Souza, topu her ayağına aldığında yuhalandı.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar takımı, oynadıkları kötü futbol nedeniyle protesto etti. Özellikle Josef de Souza, topu her ayağına aldığında yuhalandı.Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, topu ayağına her aldığında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.