Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.
Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.
IHAAW184031-ASA/22-02-2017
- Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.
22.02.2017 18:40:31 TSI
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