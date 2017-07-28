28.07.2017 17:49:55

Kadıköy'de fırtına beton kalıplarını uçurdu

İstanbul Kadıköy'de dün etkili olan fırtınada inşaat alanlarında bulunan beton kalıpları ve çevre güvenliği için oluşturulan koruma bariyerleri uçtu.



İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına büyük rezidansların olduğu Kadıköy Fikirtepe'yi de olumsuz etkiledi. Fikirtepe Mahallesi'nde birçok inşaatın beton kalıpları ve çevre güvenliği için oluşturulan koruma bariyerleri uçtu. Günün ağarmasıyla birlikte devrilen ve yıkılan parçalar da görüntülere yansıdı.