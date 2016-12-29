29.12.2016 19:26:59

Kadıköy'de elektrik kesintisine tepki

İstanbul Kadıköy'de yaşanan elektrik kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.

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İstanbul Kadıköy'de yaşanan elektrik kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.İstanbul'da gün boyu etkili olan şiddetli fırtına ve yağışla birlikte il genelinde birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Saatler boyunca süren kesintiler vatandaşların işlerini aksatırken konutlarda da ısınma problemi yaşanmasına yol açtı. Elektrik kesintisine tepki gösteren vatandaşlar, "Duyduğumuz kadarıyla İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik yokmuş. Ama burası Kadıköy'ün en tanımış yerinden Bağdat Caddesi. İlerleyen saatlerde kar da bekleniyor. Böyle bir durumda daha da rezil olacağız" diyerek yaşan kesintilere tepki gösterdiler.