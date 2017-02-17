17.02.2017 20:42:02

KADEM'den Rektör Elmas'a ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.Sakarya KADEM Sakarya Temsilcisi Arş. Gör. Fatma Zehra Toçoğlu, beraberinde dernek üyeleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi gibi temsil gücü yüksek bir kurumla işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Toçoğlu, "KADEM Sakarya olarak biz şuan Sakarya Geçici Eğitim Merkezi'nde Suriyeli sığınmacı kadınlar ile ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Burada eğitim alan kadınları meslek edindirme kurslarına yönlendireceğiz" dedi. KADEM Sakarya Eğitim Atölyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Toçoğlu, "Çok sayıda bayana aile içi iletişim, kişisel gelişim seminerleri, sağlık ve siyaset gibi konu başlıklarında eğitim veriyoruz. Gençlik komisyonumuz üniversitedeki gençlik topluluğumuz ile birlikte kitap okuma, sinema, söyleşi gibi faaliyetler yapıyor. Yurtlarda bulunan öğrencileri ziyaret ediyoruz. Akademisyenler ile KADEM Sakarya temsilciliğinin ortak çalışmalar yürütmesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.Sakarya Üniversitesi'nin misyonu gereği KADEM gibi sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Elmas ise, "Sakarya Üniversitesi ailesi olarak her türlü yardıma açığız. Siz hayal edin biz yapalım. Bu kapsamda kadının sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel anlamda güçlenmesi adına yapılan projelere de Sakarya Üniversitesi olarak elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye hazırız. Kadının toplumda hak ettiği statüye kavuşması ve etkinliğini artırması, toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için önemli projelerin üretilmesi gerekiyor. Büyük projeler üretmek için yıldızlara ihtiyaç yok. Takım olursak Türkiye'ye örnek olacak projeleri birlikte üretebiliriz" şeklinde konuştu.