30.01.2017 15:06:11

Kaddafi’nin kuzeni: Batı'nın hedefi Türkiye

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin kuzeni Ahmet Kaddafi, Batı’nın hedefleri arasında Türkiye ve İran’ın olduğunu da iddia etti.

Rus NTV televizyonuna konuşan Libya ordusu eski generali Kaddafi, Rusya'nın hava operasyonunun ABD ve NATO'nun Ortadoğu'ya yönelik planlarını bozduğunu kaydetti. Kaddafi şu ifadeleri kullandı: “Batı Libya'nın Afrika ülkelerinin lideri olarak görmek istemez. Onlar Irak'ı yerlebir ettiler. Şimdi Suriye ve Yemen'e saldırıyorlar. Hatta Türkiye ve İran da onların hedefi olabilir.”



'PUTİN BATI'NIN ORTADOĞU PLANLARINI BOZDU'



Kaddafi açıklamalarına şöyle devam etti: “Rusya Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da büyük bir krizi önledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun bölgedeki planlarını bozdu, Suriye'de cinayeti önledi. Rusya bölgede denge kurmayı başardı. ABD eski Başkanı Barack Obama 'Hata yaptık' (Kaddafi'nin devrilmesi hususunda) dedi. O zaman çıkıp Libya halkından özür dilesinler. Libya halkı ABD, NATO ve BM'den konuyla ilgili izahat da talep edecek. Libya yerlebir edildi. 1 milyon insanımız Avrupa'ya kaçtı… Batı ve işbirlikçileri bölgede ihtilafın ve korkunç olayların sona ermemesinden yana.”

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