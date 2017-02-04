SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler'
04.02.2017 16:13:26

'Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Büyük Sinema Salonu'nda AK Parti Şubat Ayı Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Bozdağ, 2016 yılının 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle Türk demokrasisi bakımından, Türk siyasi hayatı bakımından ve tarihleri bakımından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek Türkiye'nin 2016'yı çok büyük zorluklarla geçirdiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, "Belki dünyada böylesi bir vahşeti yaşayan ülke sayısı çok azdır. Ama böylesi büyük bir vahşet karşısında milli iradesine, hukukuna, devletine, seçilmişlerine, anayasasına ölümüne sahip çıkan ve destan yazan millet varlığı yoktur. Ne zaman düdük çalan olsa başka ülkelere bakın düdük çalanlar hep kazanmış. Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman 15 Temmuz'a kadar çalınan düdükler hep başarılı olmuş. Ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin hem siyaseti farklı durmuş, hem yönetimi farklı durmuş, hem meclisi farklı durmuş, hem medyası farklı durmuş, hem sivil toplum örgütü farklı durmuş hem de halkımız farklı durmuş. Ölümüne hep beraber demokrasi demiş, hukuk demiş, milli irade demiş ve darbecilere Türkiye'yi değil, dünyayı dar etmiştir, dar. Şimdi kaçıyorlar, Amerika'ya kaçıyorlar, Almanya'ya kaçıyorlar, başka yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar onları bulmak, milletin yargısının önüne çıkarmak ve milletin yargısına hesap vermesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının, bu devlete yaptıklarının, şehit ettiklerinin, gazi yaptıklarının, akıttıkları kanların, bu millete ve devlete yaptıkları ihanetin cezasını mutlaka görecekler. Ondan kimsenin endişesi olmamalıdır" dedi.

"MİLLETE GÜVENENLER, 'EVET' MİLLETTEN KORKANLAR, 'HAYIR' DİYECEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, hükümeti şuan da milletvekillerinin seçtiğini söyledi.

Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı seçiminin bir de milletvekilliği seçiminin olduğunu dile getiren Bozdağ "Hükümet nereden çıkıyor? Meclisin içinden çıkıyor. İşte millete güvenmeyen bu anayasa, milletin doğrudan hükümet seçmesine izin vermiyor. Milleti doğrudan hükümet seçmeye ehil görmüyor. Şimdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yapılan en önemli değişiklerden birisi, hükümeti doğrudan seçme yetkisinin asıla, aziz milletimize verilmesidir. Referandumda, halk oylamasında, milletimiz esasında, 'hükümeti doğrudan ben seçmek istiyor muyum, istemiyor muyum?' diye bir muhakeme yapıp ona göre karar verecektir. Eğer, 'hükümeti doğrudan ben seçmek istemiyorum, ben buna ehil değilim' diyenler 'hayır' diyecektir. 'Hayır kardeşim, ben asılım asıl, milletvekilini ben seçiyorum, benim seçtiklerim hükümeti seçiyor, ben vekilleri aradan çıkarıyorum, hükümeti doğrudan bundan sonra ben seçeceğim' diyenler, 'evet' diyecektir. Millete güvenenler, 'evet' milletten korkanlar, 'hayır' diyecektir. Korku pompalıyorlar. Ne değişiyor? Ankara'da ayak oyunlarıyla hükümet teşkil etme dönemi tarihe kavuşuyor. Onun için dikkat edin milletten alamadıkları iktidarı Ankara'da almaya alışmış çevreler, ara dönemlerde darbe öncesi, sonrası vesaire, bazı puslu havalarda güç ve kudret devşirenler hepsi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı bir araya geldiler. Niye karşı? 'Milli egemenlik zayıflıyormuş' diyor. Ya Allah aşkına, millete hükümet seçme görevini vermemiş bu anayasa, milli egemenliği madem millete tanıyor da neden hükümeti seçme görevini doğrudan millete vermiyor? Şimdi ne yapılıyor? Doğrudan hükümeti seçme görevi aziz millete veriliyor. Bu referandum, bunun oylanacağı referandum. Biz buna karar vereceğiz. 'Hükümeti doğrudan biz mi seçelim, yoksa bizim seçtiğimiz vekiller mi seçsin?' İşin esası, özü burada düğümleniyor. Ben inanıyorum ki, aziz milletimiz, 'hükümeti doğrudan ben seçeceğim.' Halkın doğrudan hükümet seçmesi milli egemenliğin sahibine doğrudan tevdi anlamına gelir ve milli egemenliği güçlendirir. Hem belediyeyi doğrudan seçiyor, hem belediye meclisini doğrudan seçiyor, hem il genel meclis üyelerini doğrudan seçiyor, hem milletvekilini yani yasamayı doğrudan seçiyor, hem cumhurbaşkanını doğrudan seçiyor, şimdiye kadar hükümetini seçemiyordu bundan sonra Türk milleti hükümetini de doğrudan seçecektir" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Şehit Polis Fethi Sekin Parkı açıldı
Şehit Polis Fethi Sekin Parkı açıldı
İzmir'de şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen park, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.Törende Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu.
04.02.2017 15:52:54
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi değişiyor
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi değişiyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, TUR 2017'nin diğer turlarla çakışmaması için ekim ayında düzenlenmesini Uluslararası Bisiklet Birliğinden talep ettiklerini bildirdi.
04.02.2017 15:38:10
Kupa rekabetinde Beşiktaş üstünlüğü
Kupa rekabetinde Beşiktaş üstünlüğü
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda büyük üstünlüğü bulunuyor.
04.02.2017 14:46:10
İşitme engellilere 'videolu' sınav
İşitme engellilere 'videolu' sınav
Milli Eğitim Bakanlığının yarın 23 ilde işitme engelli adaylara yönelik gerçekleştireceği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, videolu sınav uygulaması ile yapılacak
04.02.2017 14:30:34
Köprü ve otoyollar saniyede 38 TL kazandırdı
Köprü ve otoyollar saniyede 38 TL kazandırdı
Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan 1 milyar 204 milyon 205 bin lira gelir sağlandı.
04.02.2017 14:08:23
Bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı
Bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 422 yabancı uyruklu yakalandı.
04.02.2017 13:56:24
Kamyonet binanın çatısına düştü: 1 ölü
Kamyonet binanın çatısına düştü: 1 ölü
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Zağanos Vadisi mevkiinde yoldan çıkan araç, yaklaşık 30 metre yükseklikten binanın çatısına düştü. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
04.02.2017 13:54:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Arap dünyası, Erdoğan'ın Merkel'e cevabını konuşuyor
Arap dünyası, Erdoğan'ın Merkel'e cevabını konuşuyor
Gezici Araştırma Şirketi referandum anketini açıkladı
Gezici Araştırma Şirketi referandum anketini açıkladı
Doğu Perinçek: 'AKP bizim yanımıza geldi memnunuz'
Doğu Perinçek: 'AKP bizim yanımıza geldi memnunuz'
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
ABD ordusuna darbe çağrısı yapıldı
ABD ordusuna darbe çağrısı yapıldı
'Adil Öksüz' Tweet attı
'Adil Öksüz' Tweet attı
HDP ve CHP'li Ermeni vekiller arasında tartışma!
HDP ve CHP'li Ermeni vekiller arasında tartışma!
CHP'li vekile telefon faturası soruldu
CHP'li vekile telefon faturası soruldu
Fas, FETÖ okulları hakkında kararını verdi
Fas, FETÖ okulları hakkında kararını verdi
Erdoğan talimat verdi! Türkiye o bölgede üs kuracak
Erdoğan talimat verdi! Türkiye o bölgede üs kuracak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları