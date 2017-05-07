07.05.2017 13:43:44

Kaçak sülükler gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekipleri, 70 tül çorap içinde kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak istenen 62 bin 500 sülüğü ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekipleri, ülkeye kaçak yoldan sokulmak istenen 70 tül çorap içinde 62 bin 500 sülük ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türkiye'ye girmek üzere Atatürk Havalimanına gelen ve pasaport kontrolünden geçen bir kişi, "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktası'ndan geçiş yaptı. Söz konusu kişi salon çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurularak beraberinde getirdiği 3 valiz x-ray cihazına sevk edildi.



X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine muayene peronlarına alınan kişinin valizlerinde çok miktarda yarı dondurulmuş sülük bulunduğu belirlendi.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde yapılan sayım-tespitte, kişinin beraberinde gümrüklenmiş değeri 104 bin 206 lira olan, brüt 83 kilogram ağırlığında, 70 tül çorap içinde 62 bin 500 sülüğü ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.