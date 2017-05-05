SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza
05.05.2017 22:18:54

'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza

İsrail Ordusu, Lübnan sınırından bir kişinin ülkeye kaçak girmesi nedeniyle 6 askere ceza verdi

İsrail Ordusu, bir kişinin Lübnan sınırından ülkeye kaçak girmesi nedeniyle, 6 askere farklı cezalar verildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden alınan bilgiye göre, geçen hafta sınırı kaçak geçerek ülkeye giren Lübnanlı nedeniyle, 6 askere ceza verildi.

Sınır güvenliğinden sorumlu üst düzey bir komutan görevden alındı. Olayın gerçekleştiği sırada görev yapan birliğin komutanın siciline de eksi bir puan eklendi. Ayrıca olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen diğer 4 askere de disiplin cezası verilerek, haklarında soruşturma başlatıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise sınır güvenliğiyle ilgili yapılan hata kabul edildi ve gerekli araştırmanın yapılacağı belirtildi.

Lübnanlı şahsın nasıl ülkeye geçtiğini araştıran bir ekibin, sınır bölgesinde incelemelere başladığı ifade edilen açıklamada, gerekli araştırmaların yapılmasının ardından yeni önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Geçen hafta İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 3 kilometre uzakta yer alan Kiryat Shmona şehrindeki otobüs terminalinde, şüphe çeken hareketleri üzerine gözaltına alınan kişinin, sınırdan kaçak geçen bir Lübnan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail tarafından gözaltına alınan kişi, 2 gün sorgulandıktan sonra İsrail-Lübnan arasındaki mavi hatta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücüne teslim edilmişti. Şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

- İsrail-Lübnan sınırı

İsrail'in, son günlerde Lübnan sınırında güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla iş makineleriyle yaptığı çalışmalar, 20 Nisan'da yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülenmişti.

İsrail'e ait iş makinelerinin sınır boyunca açtığı yeni yollar ve sınırın farklı bölgelerinde yeni hazırlanan toprak yığınları dikkati çekmişti.

İki ülke arasında mayınlı bölge yer alıyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.


    YORUM YAZ
Rus Genelkurmayı: 'Çatışmasızlık' memorandumu ihlal edilirse...
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Gulbeddin Hikmetyar döndü
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
AB'den 'Brexit' göndermesi: İngilizce Avrupa'daki önemini kaybediyor
ABD'nin İran endişesi 'çatışmasızlık bölgeleri'nde de sürüyor
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Barzani 'bağımsızlık' referandumu için tarih verdi
CHP'den YSK adımı!
Muharrem İnce'den kurultay çıkışı!
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez
Liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Gazete manşetleri (05.05.2017)
FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!
HSYK, 107 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSYK, 107 hakim ve savcıyı ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından, FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.
05.05.2017 20:46:54
S&P, Türkiye'nin 'yatırım yapılamaz' notunu değiştirmedi, görünüm 'negatif'
S&P, Türkiye'nin 'yatırım yapılamaz' notunu değiştirmedi, görünüm 'negatif'
Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin 'yatırım yapılamaz' düzeyde olan 'BB' notunu teyit etti ve Ocak ayında 'durağan'dan 'negatif'e düşürdüğü not görünümünü de korudu.
05.05.2017 20:46:01
Başbakan Yıldırım Moldova'da
Başbakan Yıldırım Moldova'da
Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Moldova'nın darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yanında yer aldığını hatırlattı.
05.05.2017 19:57:56
Kosova-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı
Kosova-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın, Türk taraftarlar için olan biletleri satışa çıktı.
05.05.2017 19:42:54
Medipol Başakşehirli dört futbolcu ifadeye çağrıldı
Medipol Başakşehirli dört futbolcu ifadeye çağrıldı
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında Medipol Başakşehirli 4 futbolcunun da bulunduğu 8 kişiyi ifadeye çağırdı.
05.05.2017 19:39:24
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji raporunda, Balıkesir'in Doğu kesimi ile Bursa'nın Güney ve Batı ilçelerinde, 'Kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.
05.05.2017 19:36:25
PÖH sonuçları ne zaman açıklanacak?
PÖH sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye genelinde binlerce polis adayının katıldığı özel harekat sözlü mülakatları, PÖH adayı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor.
05.05.2017 19:26:07
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!
FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!
Okmeydanı’nda trafik kazası: 2 yaralı
Okmeydanı’nda trafik kazası: 2 yaralı
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları