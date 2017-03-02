SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kaçak hafriyata GPS'li takip
02.03.2017 10:32:16

Kaçak hafriyata GPS'li takip

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümüyle ilgili denetim yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıktan sonra 2 bin kamyona GPS cihazı taktırarak, izinsiz yerlere kaçak hafriyat atığı ve moloz önleyici dökümlerini yüzde 70 oranında engelledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümüyle ilgili denetim yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıktan sonra 2 bin kamyona GPS cihazı taktırarak, izinsiz yerlere kaçak hafriyat atığı ve moloz önleyici dökümlerini yüzde 70 oranında engelledi.

Yaklaşık 2 bin kamyonu GPS cihazıyla takip eden Büyükşehir zabıtası, 2016 yılında kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara 1 milyon 161 bin TL peşin para cezası uyguladı. Bu miktarın 1 milyon 21 bin TL'sini, kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Bu araçlar yaklaşık 20 bin kez denetlenirken, bin 227 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünde yaptırım uygulama yetkisini 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine devretmesinden sonra Ankara sınırları içinde hafriyat toprağı ve moloz taşıyan kamyonlara rastgele yerlere kaçak döküm yapmalarının engellenmesi için GPS (araç takip sistemi) takıldı. Halen 637 firmaya ait toplam bin 988 hafriyat kamyonu, Zabıta Koordinasyon Merkezinden GPS sistemiyle takip ediliyor. Ankara sınırları içinde Bağlum, Pursaklar, Mamak, İncek, Polatlı, Polatlar (Sincan) ve Ballıkuyumcu'da hafriyat döküm sahaları bulunuyor.

"Takibin olumlu sonuçlarını aldık"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, hafriyatta denetimle ilgili tüm yetkiyi 2015'te Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yetki devrinin ardından yer gösterme ve yerin fiziki şartlarını oluşturarak, hafriyat dökümünü Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız, bununla ilgili denetimleri de yani hafriyatı belirlenen yerlerin dışında yerlere dökenlerle ilgili denetimleri de Zabıta Daire Başkanlığı olarak yapıyoruz. Denetimlerimizi iki etapta gerçekleştiriyoruz; biri Kabahatler Kanunu'na göre kaçak inşaat atıkları ve maddelerinin dökümünün engellenmesi, diğeri de Çevre Kanunu'ndan aldığımız yetkiyle hafriyatın Belediyemiz tarafından belirlenen yerlere dökülmesini sağlayarak, başka alanlara dökülmesini engellemek. Bu çerçevede hafriyat kamyonlarını GPS sistemiyle takip ediyoruz. Bölgemizdeki bütün hafriyat firmalarına bunun tebliğini yaptık. Bu tebliğden sonra tüm hafriyat firmaları, hafriyatta çalışan kamyonlarının sayılarını belirleyerek GPS taktırdı. Hepsinin GPS takip sistemleri, bizim Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde uydu kanalıyla takip ediliyor. Yani hafriyat kamyonları takip edilebilir durumda. 2015'ten itibaren de bu takibin olumlu sonuçlarını 2016 yılında kaçak hafriyatı yüzde 70 oranında azaltarak aldık."

"Evlerden çıkan atıkların tümünü takip edemiyoruz"

Karabudak, inşaat atık maddeleri, evlerden tadilatlardan sonra çıkan tüm atıklar ile dekorasyon atıklarını ise ekiplerin 24 saatlik bölge taramasına rağmen takip edemediklerini kaydederek, "Bu atıklar da bazı sorumsuz kişilerce küçük kamyonetler, hafif ticari araçlar, hatta küçük otomobillerin bagajlarında taşınarak tenha yerlere atılıyor ve bu da çevre kirliliğine neden oluyor" dedi.

Bu noktada Ankaralıların büyük desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Karabudak, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, Ankara'da çevre kirliliğini engellemek için gece-gündüz görev yapıyor. Bu kapsamda kurallara uymayan kişilere de cezai yaptırımlar uygulanıyor. Ankara, 24 bin 521 metrekarelik büyük bir sorumluluk sahası içinde yer alıyor. Her şeyi aynı anda göremeyebiliyoruz. Halkımızdan bizim tek isteğimiz, göremediğimiz yerlerde problemleri, sıkıntıları, ALO 153 hattını arayarak bize bildirmeleri. Gecenin 2'si, 3'ü fark etmez. Günün 24 saatinde ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlardan, kaçak hafriyat dökümü yapan kişileri Alo 153 hattına ihbar etmelerini rica ediyoruz. Ekiplerimiz, neresi olursa olsun tüm şikayetleri değerlendiriyor. Bu aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir."

"Yakaladığımız kişiye kaçak dökümü de temizlettiriyoruz"

Kaçak dökümlerde Kabahatler Kanunu'na göre 7 bin liraya kadar, Çevre Kanunu'na göre ise 51 bin liraya kadar çeşitli kategorilerde cezalar verildiğini bildiren Karabudak, kaçak hafriyat döken kişilerin araçlarının denetimlerin başladığı günden itibaren kayıtlarında yer aldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kaçak hafriyat döken kişi ikinci kez karşımıza çıktığı zaman ceza miktarını artırıyoruz. Kaçak döküm yaparken yakaladığımız kamyona önce döktüğü yeri temizlettiriyoruz. Temizlenme işi bittikten sonra bunun cezasını Kabahatler Kanunu veya suçun niteliğine göre Çevre Kanunu kapsamında yazıyoruz. Bu arada ilgili aracın plakası kayıtlarımıza giriyor ve tekrarında da cezaları artırarak uyguluyoruz. Bunlar tamamen Meclis kararımızın verdiği yetki ve kanunlara göre belirlenmiş rakamlardır, Meclis kararı ve kanunu dışında çalışma yapılmamaktadır."

Hafriyat atığı olanların da Alo 153'i aramaları halinde kendilerine bu atıkları dökebilecekleri yerlerin bilgilerini vererek cezalı duruma düşmemelerini sağladıklarını belirten Karabudak, "Bu noktada atık döküm sahalarını kategorize ettik. Hafriyatın dökümü ile inşaat atıklarını ayrı kategoride değerlendirerek, vatandaşlarımızı döküm alanlarına yönlendiriyoruz" bilgisini verdi.
    YORUM YAZ
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.
02.03.2017 10:05:30
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
02.03.2017 09:33:40
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları