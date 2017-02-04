04.02.2017 20:15:15

Kablo hırsızından şaşırtan savunma

Atıl durumda olan Nazilli Eski Devlet Hastanesi'nde bakır kabloları çaldığı iddia edilen iki hırsız, Polis tarafından suçüstü yakalandı. İfadesinde;'Hastanenin yıkılacağını duydum, kabloların boşa gitmesini istemedim' diyerek kendini savunan Cevat K. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkadaşı H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Atıl durumda olan Nazilli Eski Devlet Hastanesi'nde bakır kabloları çaldığı iddia edilen iki hırsız, Polis tarafından suçüstü yakalandı. İfadesinde;"Hastanenin yıkılacağını duydum, kabloların boşa gitmesini istemedim" diyerek kendini savunan Cevat K. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkadaşı H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlginç hırsızlık olayı, dün saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan eski devlet hastanesinde meydana geldi. 20 yaşlarında iki gencin kürek ve baltayla hastane bahçesine girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis, hastanenin kablolarını kesmeye çalışan bir kişiyi baltayla kesim yaparken suçüstü yakaladı. 22 yaşındaki Cevat K. isimli kablo hırsızı polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü."HASTANENİN YIKILACAĞINI DUYDUM"Hırsızlığı "Hastanenin yıkılacağını duydum, kabloların boşa gitmesini istemedim" diyerek yaptığını söyleyen Cevat K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Birlikte hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan arkadaşı H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.