19.07.2017 17:52:34

Kabineye giremedi, Allah'a havale etti

AK Parti milletvekili Burhan Kuzu kendisine Twitter'dan kendisine gelen 'Olsun be Burhan Hocam' şeklindeki mesaja 'Ersoy, siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum'' yanıtını verdi.

Bakanlık uğruna değil, hiç bir şey uğruna inanmadığımı yapmadım.15 yıl siyasi geçmişim var lekem yok.Biraz adam olun adam" cevabını verdi.



