07.02.2017 15:42:06

Kabil'de intihar saldırısı: 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Anayasa Mahkemesi yakınında intihar saldırısı yapıldı. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 12 kişi öldü.

Olay yerindeki polis kaynakları intihar saldırganının mesai saati sona erdiği için binadan çıkmakta olan mahkeme çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırının mahkemenin otoparkında gerçekleştiği belirtildi.

​Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada yürüyerek alana gelen saldırganın kendini patlatması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taliban ve IŞİD'in faaliyet gösterdiği ülkede son saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.





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