24.07.2017 09:02:56
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtilirken olayın yaşandığı bölgede Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haji Muhammad Muhakkik'in de evinin bulunduğunu vurgulandı.
Saldırının etkisiyle bölgedeki binaların camları kırılırken bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.