11.05.2017 14:47:15

Kabadüz'de yaralı balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Kabadüz ilçesinde yaralı bulunan balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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Kabadüz ilçesinde yaralı bulunan balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan balıkçıl kuşunu, Kabadüz Belediyesi yetkilileri teslim aldı. Belediyeye getirilen yaralı balıkçıl kuşu, Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Kuşun kanadından yaralı olduğu, tedavisinin yapılacağı öğrenildi.