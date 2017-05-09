SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Juventus finalde
09.05.2017 23:45:28

Juventus finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup eden Juventus adını finale yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup eden Juventus adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Juventus ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı Juventus 2-0 kazanmıştı. Juventus Arena'da oynanan 2. maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Monaco oldu. Arka arkaya Juventus kalesini yoklayan Monaco bu dakikalarda sonuç alamadı. Maçın 10. dakikasında Juventus'da Khedira sakatlanınca onun yerine Marchisio oyuna dahil oldu. Karşılıklı ataklarla geçen dakikalarda iki takım da öne geçmek için baskı kurmaya çalıştı. 22. dakikada Juventus gole çok yaklaştı. Higuain'nın vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Bu pozisyondan sonra Juventus bu kez Mandzukic ile gole yaklaştı. 25. dakikada Mandzukic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleciden sekip ağlara yönelen topu savunma uzaklaştırdı. Ardından Monaco baskısını arttırsa da bu baskının sonucunu alamadı. Hemen karşılık veren Juventus Mandzukic ile öne geçti. 33. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mandzukic'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Mandzukic ağları sarstı. (1-0) Öne geçen Juventus rahat oyunuyla mücadeleyi sürdürürken 45. dakikada Dani Alves'in golü ile skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmada ilk yarı bu skorla tamamlandı.

2. yarıya iyi başlayan taraf Juventus oldu. Bu devrede oyun daha çok Monaca yarı alanında geçti. Monaco'nun etkisi bu devrede daha da az kaldı. Juventus baskısını sürdürdü, arka arkaya ataklarla Monaco kalesini yoklamaya devam etti. Fakat Juventus golü bulamazken, Monaco karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti. 69. dakikada Joao Moutinho'nun asistinde Kylian Mbappe topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından iki takım da arka arkaya ataklarla bir sonraki golü aradı. Çekişmeli geçen maçta başka gol olmayınca mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.
    YORUM YAZ
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09.05.2017 23:51:45
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Akar, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
09.05.2017 23:33:46
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu, polis panzerinin girdiği evde hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
09.05.2017 23:14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.
09.05.2017 23:00:51
Tır dorsesinden 44 Suriyeli tarım işçisi çıktı
Tır dorsesinden 44 Suriyeli tarım işçisi çıktı
Afyonkarahisar’da durdurulan bir tırın dorsesinden 44 Suriyeli tarım işçisinin çıkması görenleri hayrete düşürdü.
09.05.2017 22:18:52
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
09.05.2017 21:51:29
DBP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
DBP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
Gözaltına alınan DBP'li Siirt Belediye Meclis Üyesi Belkiza Beştaş Epözdemir, tutuklandı.
09.05.2017 21:44:29
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları