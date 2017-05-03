03.05.2017 23:56:30

Juventus, evine avantajlı dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde et

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Monaco ile Juventus, Stade Louis II Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 29. dakikada Dani Alves'in pasında topla buluşan Higuain şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip, zaman zaman Juventus kalesinde tehlikeli olsa da ikinci gol konuk takımdan geldi. 59. dakikada Dani Alves'in ortasında arka direkte topla buluşan Higuain, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.İki takım arasında İtalya'da oynanacak rövanş mücadelesi 9 Mayıs Salı günü oynanacak.