03.05.2017 23:52:11

Juventus deplasmanda Monaco'yu devirdi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Dakika 24'te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Juventus, dakika 59'da bir kere daha Higuain'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Juventus deplasmanda Monaco'yu 2-0 mağlup ederek İtalya'ya avantajla döndü.