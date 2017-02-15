15.02.2017 11:34:27

Julian Assange: Ölmedim

WikiLeaks’in kurucusu Assange, Ekim 2011’de aldığı ancak hiç kullanmadığı Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı.

AA'nın haberine göre WikiLeaks'in kurucusu Assange, Ekim 2011'de aldığı ancak hiç kullanmadığı Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı. Hakkındaki öldü iddialarını yalanlayan Assange, ABD'li yazar Mark Twian'ın “Ölümümle ilgili iddialar çok abartıldı” sözlerine de atıf yaptı.

ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ait gizli belgeleri ortaya çıkaran WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Twitter'dan öldüğüne yönelik dedikodulara yanıt verdi.



Assange, bunun için Ekim 2011'da aldığı ancak bugüne dek hiçbir paylaşım yapmadığı Twitter hesabını kullandı.

Tom Sawyer'ın Maceraları'nın yazarı Mark Twain'in hakkındaki öldü iddialarına yanıt verdiği 2 Haziran 1897 tarihli New York Journal yazısını anımsatan Assange, “(Tuhaf bir komploda) öldüğümle ilgili iddialar çok abartıldı” ifadelerini kullandı.

Bu arada Assange, öldüğü yönündeki haberlerin ne kadar fazla olduğunu kanıtlamak için bir de Google araması sırasında aldığı ekran görüntüsünü paylaştı.

Assange'ın bu mesajı, WikiLeaks'in resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

‘ÇOK YAŞA EKVADOR!'

Öte yandan Assange'ın Twitter hesabının biyografi bölümünde kendisini için ‘mülteci' tanımlaması yaptı. “Yalan olmadan savaş, doğru olmadan barış olmaz” diye yazdan Assange, kendisine kucak açan Ekvador içinse ‘Çok yaşa Ekvador!' anlamına gelen İspanyolca ‘Viva el Ecuador!' diye yazdı.

Assange, İsveç'e iade edilmemek için 2012 yılından bu yana sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor. İddiaları reddeden Assange, ABD'nin tutuklanması için kendisine komplo kurduğunu savunuyor.

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