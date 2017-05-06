06.05.2017 23:15:28

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Milliler, organizasyona 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla başladı

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Ploiesti kentinde başlayan kupanın ilk gününde erkekler 50 kilo finalinde altın, gümüş ve bronz (2) madalyaları Türk sporcular kazandı.

Finalde Ejder Tokay ile Abdülaziz Kara'nın karşılaştığı 50 kiloda, Berat Bahadır ile Furkan Cinci ise bronz madalya mücadelelerine çıktı. Ejder Tokay'ın altın, Abdülaziz Kara'nın gümüş madalya elde ettiği 50 kiloda, Berat Bahadır ile Furkan Cinci de bronz madalyaya uzandı.

Erkekler 55 kiloda Miraç Akkuş, bronz madalya mücadelesinde Umut Kalkan'ı geride bırakarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Umut Kalkan ise beşincilikte kaldı.

Abdullah Özcan, erkekler 60 kilodaki repesaj karşılaşmasını kaybetti ve 7. oldu.

Erkekler 66 kiloda Umalt Demirel, İsrailli Sahar'ı yenerek bronz madalyaya uzandı. Bayram Kandemir ise Ukraynalı Semkov ile yaptığı üçüncülük müsabakasını kaybetti ve organizasyonu 5. tamamladı.

Kızlar 40 kiloda Müberra Güneş, Ukraynalı Balaban'a, 44 kiloda Özge Andıç da Macar Kardos'a finalde yenilerek gümüş madalya elde etti. 44 kilodaki diğer Türk sporcular Gamze Sayma ile Feyzanur Azak, bronz madalya için mücadele etti. Gamze Sayma bronz madalyanın sahibi olurken, Feyzanur Azak ise beşinci sırada yer aldı. 48 kiloda Zeliha Cinci, İtalyan Russo'ya, 52 kiloda Kübra Şenyayla ise İsrailli Primo'ya bronz madalya müsabakalarında yenilerek beşincilikte kaldı.

Ümitlerin tatamideki madalya mücadelesi yarın kızlar 57, 63, 70 ve artı 70 ile erkekler 73, 81, 90 ve artı 90 kilolardaki karşılaşmalarla devam edecek.