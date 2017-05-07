07.05.2017 19:41:25
Judo: Avrupa Ümitler Kupası
Türkiye şampiyonayı 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladıAvrupa Ümitler Judo Kupası müsabakaları Romanya'da sona ererken, Türkiye toplamda 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Ploieşti kentindeki kupa müsabakalarının son gününde tatamiye çıkan Türk sporcular 3 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Son günde mücadele eden kızlar 70 kiloda Merve Topoğlu, erkekler 73 kiloda Muhammet Koç ve +90 kiloda Ömer Aydın finalde rakiplerine yenilerek, Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.
63 kiloda üçüncülük maçına çıkan Ayten Yeksan ise rakibine üstünlük sağlayarak, bronz madalyayı boynuna taktı.
Türkiye genel madalya tablosunda, 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya ile beşinci sırada yer aldı.