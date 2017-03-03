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Judo: 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası
03.03.2017 12:40:30

Judo: 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası

18 ülkeden 363 sporcunun katılacağı turnuva yarın Antalya'da başlayacak

Antalya'da gerçekleştirilecek 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası, 18 ülkeden 363 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Organizasyonun gerçekleştirileceği Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hafta sonu düzenlenecek şampiyonada 132 sporcu ile mücadele edeceklerini söyledi. Huysuz, turnuvaya 18 ülkeden 363 sporcunun katılacağını kaydetti.

Turnuvaya ismini veren Nazım Canca'nın ülkeye judoyu getiren ilk isim olduğuna dikkati çeken Huysuz, bu organizasyon sayesinde Canca'nın isminin yaşayacağını ifade etti.

Türkiye'de judoya ilginin her geçen gün arttığını anlatan Huysuz, "21 bin 300 lisanslı sporcu var. 2020 Olimpiyatları'nda milli takım olarak altın madalya alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Antalya'da yapılacak Grand Prix müsabakalarının da nisan ayında gerçekleştirileceğine dikkati çeken Sezer Huysuz, "Bu müsabakalar dünyada 8 ülkede yapılıyor ve olimpiyatlar için puan veriyor. Bu turnuvaya da 70 ülkeden sporcular katılacak." diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, federasyonun Antalya temsilcisi Tevfik Yılmaz ve Avrupa Hakem Komitesi Üyesi Metin Özkan da katıldı.

Turnuva, 5 Mart'ta yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.



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