05.05.2017 17:44:52

Jonathan Ayite'nin Bandırma maçına yetişmesi zor

Son haftalarda başı sakatlıklar ve cezalı oyuncularla dertte olan Evkur Yeni Malatyaspor'da bir süredir tendon sakatlığıyla boğuşan Ayite'nin ligin 32. haftasında oynanacak Adana Demir maçına yetişmesinin zor göründüğü belirtildi.

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Son haftalarda başı sakatlıklar ve cezalı oyuncularla dertte olan Evkur Yeni Malatyaspor'da bir süredir tendon sakatlığıyla boğuşan Ayite'nin ligin 32. haftasında oynanacak Adana Demir maçına yetişmesinin zor göründüğü belirtildi.Cezası sona eren defans oyuncusu Murat Akça ve sakatlığını tam olarak atlatan Ferhat, Teknik Direktör İrfan Buz'un Adana Demir maçı öncesinde hamle gücünü çoğalttı.Antrenmanı düz koşuyla geçiren Ayite'nin özellikle dönüşlerde ve hava toplarına çıkışlarda sorun yaşadığı, bundan dolayı bir süre daha gözetim altında takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.Siyahi oyuncunun pazartesi günü oynanacak Adana Demir maçına yetişmesinin zor görünmesi Teknik Direktör İrfan Buz'u da bu konuda harekete geçirdi.Buz'un Eren Tozlu ile özel bir görüşme yapıp, Adana Demir maçına kendisini iyi hazırlaması yönünde başarılı oyuncuyu uyardığı belirtildi.