10.05.2017 18:52:41

JÖH ve PÖH timleri Karadeniz'de teröristlere göz açtırmıyor

Giresun'da terör operasyonları aralıksız devam ediyor.

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Giresun'da terör operasyonları aralıksız devam ediyor.Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından Espiye ilçesi kırsalında düzenlenen ortak operasyonda bölücü terör örgütünün Karadeniz bölgesinde eylem yapmasına fırsat verilmeden etkisiz hale getirilmesi ve giriş, çıkışının engellenmesi için operasyonlar devam ediyor.Giresun JÖH ve PÖH timlerinin ortak düzenlediği operasyona ilişkin Giresun Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak operasyona ilişkin fotoğraflar servis edildi.Valilikten yapılan açıklama, "Kış ayları boyunca aralıksız olarak operasyonlara devam eden Giresun İl Jandarma komutanlığı birlikleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bölücü terör örgütünün Karadeniz bölgesine giriş-çıkışını engellemek ve eylem yapmalarına fırsat vermeden etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlarını artırmıştır. Bu maksatla; Mayıs ayı boyunca icra edilen operasyonlara 9 Mayıs 2017 tarihinde Espiye'de icra edilen arazi aramasıyla devam edilmiştir. Operasyona, Giresun Bulancak Jandarma Özel harekat Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Timleri ile zırhlı araçlar ve özel eğitimli görev köpekleri katılmıştır. Operasyon esnasında teröristlerin kullanabilecekleri tüm alanlar aranmış, bölgemize giriş yapabilecekleri tüm güzergahlar kontrol edilmiştir" denildi.