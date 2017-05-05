06.05.2017 13:44:52

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 2018'den itibaren satışa sunulacak

-Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 2018'in ilk çeyreğinden itibaren kademeli olarak dünya genelinde satışa sunulacak

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 2018'in ilk çeyreğinden itibaren kademeli olarak dünya genelinde satışa sunulacak.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın en güçlü ve en hızlı SUV'u ile pazara yön vermeye devam ediyor.

Supercharger beslemeli 6.2 litre hacimli V8 motorla donatılan 707 HP'lik Jeep Grand Cherokee Trackhawk performans değerleriyle spor otomobillere meydan okumaya hazırlanıyor.

Markanın Detroit'te bulunan Jefferson North Fabrikasında üretilen Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018'in ilk çeyreğinden itibaren kademeli olarak dünya genelinde satışa sunulacak.

Geçen günlerde New York Autoshow'da görücüye çıkan ve 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlayan Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 96-0 km/s fren testini 34.7 metrelik performansla tamamladı.

Uzun motor kaputunun altına gizlenen 6.2 litre hacimli supercharger destekli V8 silindirli motor 707 HP güç ve 875 Nm tork üretiyor.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, söz konusu değerler sayesinde sadece 3,5 saniyede 0'dan 100 km/s'ye (60 mil/s) hızlanıyor, araç 11,6 saniyede 0-400 metreyi (1/4 mil) tamamlayarak 186,70 km/s'lik değere erişiyor ve 290 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Brembo imzalı fren sistemiyle dizginlenen Grand Cherokee Trackhawk heybetli gövdesine karşın 96 km/s'den (60 mil/s) 34,7 metrede duruyor.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk'ta sunulan Selec-Track sürüş koşullarına uygun ayarı seçmek üzere; Auto, Sport, Track, Snow ve Tow olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuyor. Sürüş moduna bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi, şanzıman, süspansiyon ve elektrik destekli direksiyon sistemi ayarlanıyor.



